Così gli elefanti dello zoo di San Diego si proteggono a vicenda durante il terremoto

(LaPresse) La terra ha tremato lunedì in California per un terremoto di magnitudo 5,2. Nel momento della scossa allo zoo Safari Park di San Diego un branco di elefanti si sono preoccupati di proteggersi a vicenda e proteggere i propri piccoli. Un video girato nel loro recinto mostra i cinque elefanti africani prima che la telecamera tremi e corrano in direzioni diverse. Poi gli animali più anziani, Ndlula, Umngani e Khosi, si affrettano a circondare e proteggere i due cuccioli di 7 anni, Zuli e Mkhaya, da ogni possibile minaccia. Restano rannicchiati per diversi minuti mentre gli elefanti più anziani guardano verso l’esterno. Il terremoto in California non ha provocato vittime o danni significativi.

