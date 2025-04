Così i ‘maranza’ rapinavano i coetanei a Vimercate: la vittima veniva accerchiata, malmenata e derubata

Video dalla rete

(LaPresse) Si sarebbero resi protagonisti di aggressioni e rapine ai danni di coetanei a Vimercate, in provincia di Milano . I carabinieri hanno arrestato cinque giovani – quattro minorenni e un 18enne, minorenne all’epoca dei fatti – ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali e minaccia aggravata. Le vittime, tutte minorenni, sarebbero state accerchiate e minacciate anche con l’uso di coltelli, spray urticante e percosse, per costringerle a consegnare denaro, cellulari e altri oggetti personali. In un caso, si sarebbero anche introdotti in un negozio di accessori tecnologici, sottraendo degli articoli esposti. Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce presentate dalle vittime e sviluppate tramite perquisizioni, analisi dei filmati di videosorveglianza e l’escussione di persone informate sui fatti, permettendo così di identificare i presunti responsabili, già noti alle Forze dell’Ordine.

