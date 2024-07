Video dalla rete

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di origine algerina di 28 anni, irregolare e con precedenti per furto, dopo aver strappato un orologio a un imprenditore lituano di 60 anni in corso Venezia. Gli agenti hanno notato il 28enne in via Monte Napoleone mentre osservava con particolare interesse i turisti di passaggio

