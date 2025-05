Così la Russia sta piazzando le sue truppe al confine con la Finlandia: le immagini dal satellite

Video dalla rete

(LaPresse) Le forze russe starebbero rafforzando basi e costruendo infrastrutture militari vicino al confine con la Finlandia. Lo dimostrano immagini satellitari inedite ottenute dall’e mittente svedese SVT Nyheter da Planet Labs PBC .

Le immagini analizzate, e confermate anche dai funzionari della Nato come scrive anche il Nyt, mostrano file e file di nuove tende, nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, lavori di ristrutturazione dei rifugi per aerei da combattimento e, in aggiunta, attività attorno a una base per elicotteri era rimasta in gran parte inutilizzata e ricoperta dalla vegetazione.

