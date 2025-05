Così le megattere radunano le prede: la geniale tecnica di caccia ripresa dall’alto

Video dalla rete

Michael Cuomo, un fotografo di Montauk vicino New York che opera con il profilo social @‌montaukair, ha catturato questo video mozzafiato nei pressi di Long Island. Su Instagram ha scritto: «Grandi megattere formano una spirale di rete a bolle per radunare le loro prede». Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, le megattere si nutrono filtrando piccoli crostacei e pesci. Utilizzano diverse tecniche per radunare e disorientare le prede, tra cui produrre bolle. «Un metodo di alimentazione particolare, chiamato “alimentazione in gruppo con rete a bolle coordinate”, prevede l’utilizzo di cortine di bolle d’aria per raggruppare le prede. Una volta che i pesci sono stati catturati, vengono spinti verso la superficie e inghiottiti mentre le balene si lanciano verso l’alto in un movimento collettivo a spirale. (Storyful)

