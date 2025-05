Cristiano Ronaldo Jr. segna i primi gol con il Portogallo: la leggenda continua

Video dalla rete

Cristiano Ronaldo non è più l’unico della famiglia a segnare con la maglia del Portogallo. Il figlio maggiore, Cristiano Ronaldo Jr., ha realizzato i suoi primi due gol ufficiali con la nazionale Under 15, confermando che il talento di famiglia sembra destinato a continuare.

Il giovane attaccante, 14 anni, ha lasciato il segno durante un torneo giovanile disputato in Croazia, dove il Portogallo ha affrontato la squadra di casa. Alla sua terza presenza in nazionale, Ronaldo Jr. ha trovato la rete due volte, contribuendo in modo decisivo alla vittoria per 3-2 contro la Croazia.

Il primo gol è arrivato con un tiro potente da posizione defilata, che si è infilato in rete dopo aver colpito la parte inferiore della traversa. Subito dopo, il giovane ha festeggiato replicando l’iconica esultanza del padre — quel salto con rotazione e l’urlo “Siuuu” che ha fatto il giro del mondo. Poco dopo è arrivato anche il secondo centro, questa volta di testa, per completare la sua personale doppietta.

Cresciuto calcisticamente tra le giovanili della Juventus e del Manchester United, Ronaldo Jr. oggi gioca nelle giovanili dell’Al-Nassr, lo stesso club saudita dove milita il padre. Con la convocazione in nazionale U15, il suo percorso inizia a farsi più concreto anche a livello internazionale.

Cristiano Ronaldo ha condiviso con entusiasmo il debutto del figlio sui social, pubblicando alcuni scatti e i video dei gol con un messaggio diretto e affettuoso: “Congratulazioni per il tuo debutto in Nazionale, figliolo. Sono molto orgoglioso di te!”. In rete circolano anche immagini del nonno, commosso fino alle lacrime nel vedere il nipote brillare in campo con la maglia della Seleção.