Cristiano Ronaldo punzecchia Szczesny: «Ti sei dovuto ritirare per andare in una grande squadra»

«Incredibile! Ti sei dovuto ritirare per andare in una grande squadra!»: le parole di Cristiano Ronaldo a Wojciech Szczesny, neo-portiere del Barcellona, hanno scatenato le polemiche sui social da parte dei tifosi della Juventus. L’abbraccio tra i due ex compagni di squadra in bianconero è stato ripreso da un video postato su Youtube dalla Federcalcio polacca in occasione della partita tra Polonia e Portogallo valida per la Nations League e vinta per 3-1 dai lusitani. L’ex estremo difensore bianconero aveva annunciato l’addio al calcio lo scorso 27 agosto, prima di rispondere però alla chiamata dei Blaugrana, che avevano bisogno di un portiere dopo l’infortunio grave di Ter Stegen.

