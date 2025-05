Cristina Seymandi: «Quel video reso pubblico è stato il mio cigno nero. Ma io sono sempre stata libera»

Video dalla rete

Cristina Seymandi non parla di quello che è successo nel luglio 2023, quando venne lasciata dal suo fidanzato dell’epoca davanti ad amici e parenti durante la sua festa di compleanno. Tutto ripreso in un video poi reso pubblico. Né nomina l’ex compagno, Massimo Segre, o i video che quella notte fecero il giro del mondo. «Ho fatto più hype delle Olimpiadi di Londra, tutto il mondo parlava di me», è l’unico riferimento che arriva dall’imprenditrice torinese. Intervistata dalla giornalista del Corriere Torino Francesca Angeleri, Seymandi premette che tutto nasce perché «mi sono sempre sentita libera. Forse questo è il problema da sempre».Allo Spazio Corriere del Salone del Libro di Torino Seymandi racconta come è nata l’idea del suo libro, Antifragile si diventa (Cairo): «Prende spunto da un noto fatto che è accaduto e che ha scombussolato il mio mondo. Da lì ho cercato di ricostruire il mio modo di rispondere a questo evento improvviso, a questo cigno nero nella mia vita». Un episodio che «mi ha portata a mettermi in contatto con le associazioni che seguono i casi di bullismo e cyberbullismo». (Federica Vivarelli)

