Crolla l’impalcatura e restano aggrappati alle finestre: operai salvati dai pompieri

Video dalla rete

Mercoledì 4 giugno a Cleveland, nello stato americano dell’Ohio, i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare alcuni muratori rimasti appesi alle imbracature di sicurezza di un edificio, aggrappati alle finestre, dopo che una parte del ponteggio su cui stavano lavorando era caduta. Secondo i vigili del fuoco di Cleveland, una vittima è riuscita a mettersi in salvo da sé entrando in una finestra, mentre le altre due sono state salvate dai vigili del fuoco. Il filmato mostra gli operai che, con cautela, passano dai vetri esterni dell’edificio alla scala dei vigili del fuoco. Sembrerebbe che nessuno sia rimasto ferito nell’incidente. (Storyful)

