Crolla un tetto durante la festa di San Patrizio a Oakland: tutti precipitano a terra

La festa di San Patrizio a Oakland è precipitata nel caos venerdì pomeriggio quando il tetto di una veranda si è staccato dal lato di una casa. Decine di persone si trovavano in cima al tetto quando questo si è piegato ed è caduto su un numero ancora maggiore di persone che si trovavano sotto. Centinaia di persone erano alla festa in un gruppo di case in Semple Street e 16 di loro sono state portate in ospedale. Tre sono state ricoverate in gravi condizioni, mentre le altre 13 hanno riportato ferite minori.

