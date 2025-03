Crollo palazzina a Bari, contestato il sindaco Leccese : «Siete venuti solo perché è crollato»

Video dalla rete

Contestato il sindaco di Bari Vito Leccese giunto in via De Amicis, dove nella tarda serata di mercoledì è crollata una palazzina. «L’ordinanza di sgombero è stata ordinata il 24 febbraio 2024», ha tentato di spiegare il sindaco prima di essere contestato da un cittadino: «Siete venuti adesso solo perché è crollato». Sembra infatti che lo stabile sia stato abitato abusivamente, nonostante gli sfratti adoperati per rischio crollo.

