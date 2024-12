Crozza è Gualtieri: «I cantieri in ritardo per il Giubileo? Così regaliamo ai pellegrini l’esperienza della Via Crucis»

Video dalla rete

Nell’ultima puntata di «Fratelli di Crozza», il comico imita il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alle prese con i cantieri in ritardo per il prossimo Giubileo. «È così che vogliamo regalare l’esperienza della Via Crucis ai pellegrini – fa dire Crozza al primo cittadino della capitale – Respireranno polvere, incespicheranno nelle buche. Sarà un’esperienza autentica».

