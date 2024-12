Video dalla rete

Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Crozza torna nelle vesti di Papa Francesco alle prese con l’app di intelligenza artificiale che permette di parlare con Gesù: «C’è scritto che mi devo loggare… Sempre sia loggato!».

