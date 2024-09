Crozza è Maria Rosaria Boccia: «Voglio la verità, non solo su Sangiuliano, anche su Marilyn Monroe…»

Video dalla rete

Maurizio Crozza per la prima volta nei panni di Maria Rosaria Boccia, in attesa della nuova stagione di “Fratelli di Crozza», in onda da venerdì 27 settembre in prima serata sul Nove, svela nuove verità sui politici: «… io voglio solo che venga fuori la verità… non solo sulla questione Sangiuliano, anche su Marilyn Monroe: Marilyn Monroe è morta soffocata da un supplì. Ho il video del supplì… perché mia nonna era consulente di Kennedy, Craxi era infatuato di mia mamma… e di me si è infatuato Sangiuliano… un po’ in discesa, sì… Tornando a Kennedy, era infatuato di mia nonna e l’aveva nominata, solo che la nonna della Meloni ha stracciato la nomina di mia nonna, ho le prove come ho le prove che le api di Lollobrigida non sono state uccise dai calabroni ma da Arianna Meloni. Arianna Meloni vuole un mondo senza fiori, ho la prova di un video di un mondo senza fiori».

