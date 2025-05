Crozza è Meloni in occasione del Primo Maggio: «In una famiglia conta la dinamica, non la busta paga!»

Video dalla rete

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della Premier Giorgia Meloni, che per celebrare la Festa dei Lavoratori ha diffuso un video sottolineando la dinamica del potere d’acquisto dei salari in Italia, pur restando questi tra i più bassi d’Europa: «Ma che te frega dei salari? Quello che conta in una famiglia… è la dinamica! Non è la busta paga».

