Crozza è Nordio: «Almasri è un whisky? Non l’ho mai bevuto: le carte dell’Aia erano in inglese, incomprensibili»

Video dalla rete

Nell’anticipazione alla prossima puntata di «Fratelli di Crozza», il comico ha vestito i panni del ministro della Giustizia Carlo Nordio in seduta alla Camera per il caso Almasri: «Non lo abbiamo arrestato perché le carte dell’Aia erano pasticciate e in inglese. Al ministero non abbiamo gli strumenti per tradurre 40 pagine di una lingua incomprensibile». Quindi la confessione sulle sue conoscenze linguistiche: «Io d’inglese conosco ‘whisky’, ‘gin tonic’ e ‘gin fizz’. Almasri è un whisky? Io non l’ho mai bevuto».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA