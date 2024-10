Crozza imita il ministro Giuli: «Parlo in modo forbito perché ce l’ho più lungo di Veltroni… il pensiero»

Video dalla rete

Nella nuova puntata di «Fratelli di Crozza», in onda ogni venerdì in prima serata su Nove, il comico torna nei panni del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che di recente ha presentato le linee guida del suo governo: «Le dinamiche diluvionistiche dell’elargizionismo alla sfera leninistica… hanno indotto uno svalvolanismo… ovoidale. Tradotto, ci siamo rotti di dare i soldi a Nanni Moretti. Quando parlo di Diluvionismo… è sinonimo di… ‘a pioggia’». Le criptiche parole del ministro nei giorni scorsi sono state da molti giudicate incomprensibili, e per questo Crozza fa dire al suo personaggio: «Il mio è solo machismo filosofico per dimostrare che ce l’ho molto più lungo io rispetto a Veltroni… il pensiero. La mia è ‘würstelizzazione’ dello spirito, ossia: ho un ego grande quanto un maiale».

