Crozza imita Mattarella: «Mosca vuole avvelenarmi? Non esagerate…», ma rifiuta l’insalata russa: «Meglio un toast!»

«Le mie parole sulla Russia avranno conseguenze? I giornali esagerano sempre, cosa vuoi che mi facciano? Mi avvelenano?», fa dire Crozza a un presidente Mattarella intento a sfogliare un giornale dalla sua mazzetta. Nel frattempo arriva il pranzo: sotto la cloche… «un’insalata russa – dice perplesso Mattarella/Crozza – Non sarà meglio un toast? O magari il digiuno intermittente: non mangerò fino al 2029, quando scadrà il mio mandato». L’imitazione andrà in onda nella prossima puntata di «Fratelli di Crozza» sul Nove.

