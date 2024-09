Crozza imita Sangiuliano al Tg1: «Ho fatto ritardare la messa in onda di ‘Affari tuoi’ per raccontare i ‘fatti’ miei»

Video dalla rete

Nell’imitazione con cui ha lanciato la nuova stagione di «Fratelli di Crozza» sul Nove, Maurizio Crozza veste i panni del ministro Gennaro Sangiuliano durante l’intervista rilasciata al Tg1 per chiarire la sua versione dei fatti sul caso che coinvolge Maria Rosaria Boccia. «Che brutta figura che ho fatto ieri – dice Crozza nei panni del ministro – facendo ritardare ‘Affari tuoi’ per raccontare i fatti miei!». Nell’imitazione, il comico ha citato alcune delle gaffes di cui il ministro si è reso protagonista, da Times Squadre erroneamente collocata a Londra fino a Cristoforo Colombo che avrebbe seguito le teorie di Galileo Galilei. Lo show del comico tornerà in onda sul Nove dal prossimo venerdì 27 settembre e in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros Discovery.

