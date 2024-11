Crozza-Meloni e il feeling con Milei: «Il saluto dal balcone mi ha sbloccato un ricordo»

Video dalla rete

(LaPresse) Nella nuova puntata di ‘Fratelli di Crozza’, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Giorgia Meloni e mostra il grande ‘feeling’ della Premier con il presidente dell’Argentina Javier Milei. “Hai visto che bello Milei, s’è fatto una sega elettrica”, scherza Crozza tenendo in mano una statuina che ritrae il presidente argentino con una motosega, simile all’effige regalata effettivamente da Milei a Meloni. “Hai visto il saluto dal balcone? Mi ha sbloccato un ricordo” ironizza, riferendosi al saluto che Meloni e Milei hanno rivolto dal balcone della Casa Rosada. Live streaming ed episodi completi su discovery+

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA