Crozza nei panni di Bruno Vespa: «Tutti gli Stati fanno cose orribili e hanno giornalisti di regime! Ah, non è così?»

Nella nuova stagione di «Fratelli di Crozza», in onda da venerdì 21 febbraio sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni di Bruno Vespa. «Tutti gli Stati del mondo fanno cose orribili – gli fa dire nella sua esilarante imitazione -, rimpatriano torturatori, imbavagliano giudici e hanno un giornalista di regime che tutte le sere dice quello che fa felice il governo». Crozza-Vespa quindi si inalbera e dà la linea al programma successivo: «Non lo fanno tutti i governi? E va bene! Fra poco però De Martino e ‘Affari tuoi’».

