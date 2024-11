Video dalla rete

Crozza sul Nove con la sua trasmissione «Fratelli di Crozza»si lancia in un’imitazione di Matteo Salvini che cerca di motivare il crollo della Lega nelle ultime elezioni regionali: «A volte si vince, a volte no. Ma noi non ‘givappiamo’».

