Cucciari e la stoccata a Sangiuliano al premio Strega: «Applaudite, che in diretta non si possono coprire i fischi»

Durante la diretta tv su Rai3 per l’assegnazione del premio Strega, la conduttrice Geppi Cucciari ha riservato una stoccata al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: «Applaudite che qua non si possono coprire i fischi, siamo in diretta», ha detto dal palco. Il riferimento è al video trasmesso dalla Rai in cui i fischi al ministro al Festival di Taormina sono stati coperti in post-produzione. In merito alla vicenda, la Rai ha fatto sapere che il video non è stato modificato dal personale della tv pubblica, ma è stato fornito dallo staff del Festival di Taormina. Non è la prima volta che Cucciari punge Sangiuliano al premio Strega: era già successo nella scorsa edizione, quando aveva ironizzato sull’ammissione del ministro che aveva riconosciuto di non aver letto i libri arrivati in finale.

