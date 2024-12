Cucciari fa ‘il verso’ a Mammucari: «Perché mi dà del lei?» e anche il suo ospite lascia lo studio

Video dalla rete

Durante la trasmissione su Rai3 «Splendida cornice», con uno sketch Geppi Cucciari ha riproposto in chiave ironica quel che è accaduto nell’ultima puntata di «Belve», in cui Teo Mammucari ha abbandonato lo studio dopo un battibecco con Francesca Fagnani. Cucciari ha ricreato la stessa ‘tensione’ con il prof. Maggi, e per gli stessi motivi: «Mi dà del lei? Eppure, in camerino avevamo preso accordi diversi: me ne vado», dice lui, e lascia lo studio.

