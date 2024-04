Da Antigua al «Belvedere» di Macherio, ecco le ville di Silvio Berlusconi

Video dalla rete

È stato completato il riassetto delle ville di Silvio Berlusconi, con il rogito per la residenza di Macherio che verrà firmato nei prossimi giorni. Gli eredi del Cavaliere hanno deciso di mettere in vendita le proprietà, ma con una prelazione a ognuno dei fratelli. Villa Certosa in Sardegna, insieme a tutto il portafoglio dell’immobiliare Idra dovrebbe essere trasferita sotto la holding Fininvest. Il valore è stimato in circa 400 milioni di euro. L’incarico di vendere la casa in Costa Smeralda assegnato a Dils, società di cui il secondo azionista è la H14 di Barbara, Eleonora e Luigi. Macherio è stata acquistata da Barbara Berlusconi per circa 25 milioni di euro, entro la fine di marzo verrà firmato il rogito. Villa Grande a Roma andrebbe a Pier Silvio Berlusconi. Ultima residenza ufficiale del padre, la acquistò nel 2001 per poi darla in comodato d’uso a Franco Zeffirelli. Marina Berlusconi si è aggiudicata Villa Campari, a Lesa, sul lato piemontese del Lago Maggiore. La casa ha 30 stanze e porto privato.

