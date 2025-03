Da ascoltare: il canto ipnotico delle balene registrato sott’acqua da un pescatore

Video dalla rete

Il video è stato diffuso il 3 marzo da un pescatore di nome Mark Healey, che l’ha registrato al largo delle isole Hawaii, nel Pacifico. «È la balena più rumorosa che abbia mai sentito cantare sott’acqua, quindi ho deciso di far scendere una GoPro per registrarne la voce e farla sentire alla gente», ha detto Healey. Secondo l’Autorità per il turismo delle Hawaii, le balene megattere, o koholā, sono presenti nelle acque intorno alle Hawaii da dicembre a maggio. In questo periodo infatti le acque sono calde e per le balene costituiscono l’habitat perfetto per riprodursi e dare alla luce nuovi cuccioli. (Storyful)

