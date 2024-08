«Da nord a sud vinciamo unite», le ragazze d’oro della spada fanno festa

Video dalla rete

Rossella Fiammingo è senza voce dopo l’oro a squadre di martedì nella spada ai Giochi di Parigi. «Mi sono fatta sentire», ha detto a Casa Italia dov’è stata celebrata insieme alle altre compagne. Per Rossella la festa, poi, è stata doppia perché in pochi minuti anche il suo compagno, Gregorio Paltrinieri, vinceva una medaglia, il bronzo negli 800 stile libero. «Sembrava che ci fossimo messi d’accordo con Greg – ha raccontato -. Ci eravamo detti di dover festeggiare insieme e ci siamo riusciti, è stato bellissimo». All’indomani l’emozione è ancora tanta. «Rivedere quello che abbiamo fatto è tanta roba, stiamo ancora realizzando, abbiamo ancora le lacrime agli occhi», ha spiegato Alberta Santuccio, protagonista dell’ultima stoccata. Difficile dire se sia stato meglio vincere al fotofinish o in casa dei francesi. «Sono troppo belle tutte e due», ha detto Giulia Rizzi, lasciando la chiusura della celebration alla veterana del gruppo, Mara Navarria. «La responsabilità era molta ma penso di aver trasmesso serenità, dato un consiglio e uno sguardo corretto. E’ stato magico, condividere questo conle mie compagne é la cosa più bella»

