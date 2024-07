Da Salis a Rackete, tra debuttanti e uscenti il primo giorno al Parlamento Ue

Video dalla rete

Vannacci, Rackete, Salis e gli altri: il ballo da debuttanti dei nuovi eurodeputati. Ilaria Salis è insieme ai genitori, l’ultrà di AfD Droese si presenta con un motto pro Trump. Volti (e bizzarrie) della nuova Aula del Parlamento europeo.

«Sono tutte persone nuove che ho il piacere di stigmatizzare». Cosa volesse dire il generale Vannacci, in una pausa durante il primo giorno dei lavori del Parlamento europeo, lo sa solo lui. Comunque è raggiante, sfiora Letizia Moratti che lo guarda sorpresa. «Ilaria Salis? Non ho ancora avuto il piacere di incontrarla, invece mi è passata accanto Carola Rackete».

Il generale contro la comandante della Sea-Watch: lancia un’occhiataccia di sottecchi come dimostra inesorabilmente una foto d’aula. Di fronte al giardino verticale nell’edificio Louise Weiss osserva: «Sembrano liane, ci si può arrampicare come tarzan». Per fortuna Vannacci non si lancia nell’impresa, forse per non sgualcire giacca e cravatta. Chi invece ostenta un outfit che non passa inosservato è il deputato olandese Reinier van Lansschot: «E’ un’occasione speciale, questo vestito nasce da un brand di circular fashion, in pratica è realizzato con vecchie tende e tovaglie da tavola».

Il deputato tedesco, ultranazionalista di AfD Siegbert Droese appare nei corridoi col cappello di Trump: “Make America great again”. Ci si aspettava qualcosa di più da uno che si ritiene sia un fan di Adolf Hitler. Fermo davanti all’ingresso dell’aula c’è Roberto Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia. Si scusa per non dedicare abbastanza tempo ai giornalisti: «Il mio problema ora è raccattare voti. Ah, vedi… ci sono cinque amici lì… ciaaao». In aula Mimmo Lucano siede accanto Ilaria Salis. Alla fine dei lavori sfilano via insieme, in mezzo a loro ancora Carola Rackete. Li immortala un altro scatto.

L’ex sindaco di Riace ride: «Titolo: I tre infiltrati…». Poi si fa serio e cita Vinicio Capossela: «Sono qui per un’Europa della pace senza frontiere e fili spinati, per il riscatto e la libertà dei popoli oppressi di tutto il mondo».

Ilaria Salis non è sola. Con lei i genitori: «Sì, sono con me come fosse il primo giorno di scuola, ci tenevo che ci fossero… e poi hanno fatto tanto in campagna elettorale». Ci mostra orgogliosa la spilla con la bandiera antifascista. Il padre Roberto gira intorno ma schiva le domande: «Voglio lasciare tutto lo spazio a Ilaria». Eletto europarlamentare con 40mila preferenze, e nello stesso tempo anche sindaco di Arconate, il deputato Mario Mantovani passeggia sereno. Dopo l’assoluzione da un processo per reati fiscali, l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi, ora iscritto a Fratelli d’Italia, ricorda: «Purtroppo Berlusconi non c’è più…». Chiediamo: «Le manca il Cavaliere?». Risponde testuale: «Abbastanza». Chi non conosce scale di grigio è Giorgio Gori, in completo nero, punta a sedersi nella commissione industria, da buon vecchio sindaco di B ergamo e uomo del fare, osserva: «Mi hanno colpito i tempi morti, troppi».

Chissà, pensa forse a cosa potrebbe costruire in questi tempi morti europei un muratore bergamasco. Lucia Annunziata, che un anno fa lasciava la Rai, ride di gusto: «Ci conosciamo? Ti avrò insultato, tanto lo faccio con tutti». “Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire”, si presenta da solo. Purtroppo a bordo di un auto elettrica per problemi fisici. «C’è l’emozione della prima volta, nonostante 44 anni di professione». Giuseppe Antoci, Ufficiale al merito della Repubblica Italiana e ora deputato del M5s, non perde tempo: “Ho presentato stamane (ieri, ndr) la prima interrogazione di questo Parlamento sul problema della siccità”. Fin qui i nuovi arrivati.