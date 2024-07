Dagli Usa a Milano per sentire Taylor Swift: «Qui molto più economico»

Video dalla rete

Boston, Chicago, New York: le swifties arrivano a San Siro anche dagli Stati Uniti. Tra le migliaia di fan di Taylor Swift accorse a Milano per il concerto della popstar, ci sono anche tante ragazze provenienti dall’America, che hanno scelto di unire la serata a una vacanza in Europa: «Venire qui costava meno che andare a sentirla negli Usa. Centinaia, migliaia dollari di meno».

