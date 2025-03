Dai primi ballerini della Scala a Rossi e Chechi: ecco le nove coppie di Pechino Express 2025

Video dalla rete

Sarà una nuova ed impegnativa avventura, quella ai nastri di partenza con la nuova stagione di Pechino Express, da giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Il percorso parte dalle Filippine, per poi attraversare il nord della Thailandia e arrivare fino al Nepal. Nel mezzo, le incognite delle condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro. Con tanto di zaini in spalla, saranno nove le coppie a darsi «battaglia». A guidare il gruppo e a dirigere la gara, torna in scena Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.