Daisy, la nonna creata con l’AI che tiene impegnati i truffatori telefonici con conversazioni interminabili

Video dalla rete

(LaPresse) Una nuova trovata per combattere le truffe telefoniche in Regno Unito: «Nonna Daisy», una simpatica vecchietta sviluppata con l’intelligenza artificiale dalla società telefonica O2. Progettata per rispondere alle chiamate dei truffatori, Daisy li intrattiene in conversazioni lunghe e senza senso, facendo perdere loro tempo prezioso. Il suo numero è stato inserito nelle liste usate dai criminali, rispondendo alle loro chiamate 24 ore su 24. L’obiettivo è ridurre il tempo che i truffatori possono dedicare a ingannare persone reali.

