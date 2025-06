Dal palco di San Giovanni applausi e baci tra Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte. E Fresu suona ”Bella ciao”

Video dalla rete

Al termine degli interventi dei leader del centrosinistra in piazza San Giovannia Roma, nella manifestazione per Gaza promossa da Pd, M5S e Avs , il trombettista Paolo Fresu ha suonato `Bello Ciao´. Sul palco si avvicinano al musicista Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che posano abbracciati per la photo opportunity.

