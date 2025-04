Dallo schiaffetto sulle mani della fedele alla pizza presa in strada a Napoli: Francesco il Papa fuori dagli schemi

Video dalla rete

Il papato di Francesco è stato contraddistinto dalla spontaneità: in diverse occasioni il Pontefice, con le sue reazioni, ha strappato un sorriso. Come la volta che, strattonato da una fedele che voleva stringergli la mano, la colpì con un buffetto sul braccio. O quando accettò di buon grado una pizza offerta da alcuni fedeli in strada a Napoli. Fino al suo esordio su TikTok, con un video in cui presentò la sua autobiografia, «Spera».

