Damiano David canta «Silverlines»: a “Che Tempo Che Fa” la prima performance dal vivo mondiale

(LaPresse) Nella puntata di domenica 6 ottobre di ‘Che tempo che fa’, il programma di ‘Nove’ condotto da Fabio Fazio, il frontman dei Måneskin Damiano David ha cantato in anteprima mondiale il nuovo singolo intitolato ‘Silverlines‘. Si tratta del primo progetto da solista per il cantante romano, nato dalla collaborazione con il cantautore e produttore inglese Labrinth. Il brano è uscito in tutto il mondo il 27 settembre.«Quella con i Maneskin è una pausa?» gli ha poi chiesto Fabio Fazio durante l’intervista in studio. «È un erasmus» ha spiegato il cantante, escludendo un addio al gruppo

