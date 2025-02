Damiano David, dai look trasgressivi ai vestiti formali: la sua rivoluzione di stile

Video dalla rete

Ne è passato di tempo dal cappello rosso, in pieno stile Cappellaio Matto, mostrato alle audizioni per X Factor 11: era il 2017 e Damiano David si affacciava sul palco insieme agli altri tre componenti della sua band: Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Quattro giovani tra i 16 e i 18 anni, nuovi al mondo dello spettacolo e speranzosi di successo. Ne hanno fatta di strada i quattro ragazzi. Abbandonato il look simil gitano delle prime apparizioni, Damiano & co si sono divertiti a mostrare piume, guepierre, calze a rete, nudi o quasi, giacche old style, trucchi pesanti e lustrini. Poi per il frontman, la svolta. ​​C’erano i capelli lunghi che lo hanno reso famoso sul palco di Sanremo e dell’Eurovision. La trasgressione più audace mostrata con pantaloni in pelle e natiche nude agli MTV Video Music Awards del 2022. Nel 2023 i capelli rasati quasi a zero, poi il cambio di look nell’aprile 2023 con capelli cortissimi e tinti di platino, stivali ai piedi. Il nuovo tatuaggio per il Loud Kids Tour, tra i tanti che costellano il suo corpo: dalla scritta “Il ballo della Vita”, dal nome del primo album dei Maneskin, al dragone sul fianco che simboleggia saggezza e magia, alle scritte “Boys (don’t)cry” e “Mom” dedicato alla mamma, la pin up e gli angioletti fino al finto Gesù sulla coscia sinistra.​​Ma nel settembre 2024 cambia tutto: Damiano David annuncia un album da solista e rivoluziona il suo stile. Abbandona i look trasgressivi e si veste di formale. Via libera a completi da business man d’altri tempi, cravatte, camice bianche allacciate fino al collo, capelli corti pettinati all’indietro e baffi che gli conferiscono un look un po’ retrò. Amore per la sartorialità – racconta – e voglia di mostrare la sua maturazione: la sintesi di quel look alla Fred Astaire e Gine Kelly che lo allontana anni luce dagli esordi. Eppure qualche ricordo resta, se al Met Gala 2024 porta in scena un completo nero trasparente insieme alla nuova fidanzata.

Damiano cresce professionalmente e, come spesso accade, anche nella vita privata arriva qualche cambiamento.Archivia la storia con Giorgia Soleri e – dopo brevi e fugaci firt – inizia a farsi vedere con Dove Cameron: dal bacio sulla spiaggia di Sydney alle passerelle dei Grammy Awards, la storia si fa seria.Conosciutisi nel 2014 a Villa Borghese, Damiano e Giorgia avevano iniziato a frequentarsi nel 2017. Una relazione rimasta segreta fino al 2021 – quando ormai il successo professionale era sancito da riconoscimenti e premi. «Dopo quasi 4 anni si può dire, no?», aveva scritto il 24enne pochi giorni prima dell’inizio dell’Eurovision Song Contest che avrebbe poi cambiato la sua vita così come quella dei Maneskin, vincitori della gara canora con il brano “Zitti e buoni”. Foto, ospitate, sostegno a vicenda per i due: da una parte Damiano la rockstar, dall’altra Giorgia l’attivista impegnata a far conoscere e combattere la vulvodinia. Poi nel giugno 2023 la rottura, preannunciata da un video divenuto virale sui social in cui David bacia in discoteca un’amica della bassista Victoria. Scuse pubbliche e un allontanamento repentino dopo sei anni di relazione. Passa qualche mese e il “nuovo” Damiano inizia una nuova relazione. 29 anni lei, 26 lui… E lei è Dove Cameron, attrice e cantante statunitense: la loro relazione svelata da una foto a novembre 2023: mano nella mano e un bacio su una spiaggia di Sydney. Poi il 6 maggio l’ufficializzazione: appaiono insieme al Met Gala, celebrazione della moda e delle star internazionali: abbracciati sulla scalinata del Metropolitan Museum di New York. Occhi negli occhi, sorridono, sono complici… trasmettono amore e complicità. Sempre più uniti seppure distanti oltre 10mila chilometri. «Sono estremamente felice» dichiara nell’ottobre 2024 a “Che Tempo Che Fa” e svela: «Stiamo pensando di andare a vivere insieme». Detto fatto: trovano casa a metà strada: New York è la città eletta a loro nido d’amore.