Damiano David e il singolo da solista: «La pausa dai Maneskin? È un erasmus»

«Dopo tanti anni avevo la necessità di raccontare un lato che avevo tenuto nascosto. Ho capito che l’amore è un punto di partenza non un punto di arrivo. Sono estremamente felice»: Damiano David parla dal centro dello studio di ‘Che Tempo Che Fa’ dopo essersi esibito nella prima mondiale dal vivo del singolo “Silverlines”. «Questo pezzo è stato uno dei primi che ho scritto, una premonizione. Anni bellissimi ma serve fare anche tanti sacrifici, pesa». I Maneskin? Chiede Fazio: «È tutto ok, siamo amici come prima. Questo è un Erasmus» dice Damiano con una sintesi efficace.

