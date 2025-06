Damiano David nel game-show giapponese alle prese con una ‘pericolosa’ morra: indossa l’elmetto per parare la martellata sulla testa

Video dalla rete

È diventato virale nelle ultime ore il video della partecipazione di Damiano David a un popolare game show in Giappone dal nome «DayDay». Il rocker, già frontman dei Maneskin, si è cimentato in una versione del tradizionale gioco della morra in cui lo scopo dei due partecipanti è colpire con una ‘martellata’ l’avversario. Il primo round sembra non volgere a favore del cantante , che indossa in fretta e furia un elmetto giallo per ripararsi dal colpo dello sfidante.

