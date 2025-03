Damiano David (senza i Maneskin) infiamma i fan di Tik Tok con la canzone «Next summer»

Video dalla rete

Damiano David ha pubblicato su Tik Tok un video in cui si esibisce nella versione acustica di Next summer, il suo ultimo brano da solista in questa lunghissima paura dall’attività con i Maneskin. Il video in poche ore ha avuto decine di migliaia di interazioni. La canzone «Next summer» arriva dopo il successo dei brani, sempre da solista, «Silverlines» e «Born with a broken heart». Numerosi anche i messaggi di chi gli ha chiesto di tornare a cantare con i Maneskin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA