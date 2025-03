Damiano David, show a Los Angeles: ecco la travolgente interpretazione di Voices

Video dalla rete

Grande successo per la serata concerto a Los Angeles, all’El Rey Theater, per Damiano David sempre più lanciato come solista. Lontano dai Maneskin («mi diverto anche da sola» la frecciata lanciata da Victoria De Angelis al frontman del gruppo rock romano), Damiano David, impegnato in questi giorni nel lancio del singolo Next Summer, sul palco californiano è stato accolto con grandissimo calore dal pubblico. Ecco la travolgente interpretazione del brano «Voices» (video dal profilo Instagram dell’Official Fanpage).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA