Dave Grohl contro Taylor Swift: «Noi suoniamo davvero dal vivo». E lei replica dal palco

Video dalla rete

(LaPresse) Botta e risposta a distanza tra i Foo Fighters e Taylor Swift.

Sabato 22 giugno, dal palco del London Stadium, dove erano impegnati in una delle date del loro tour, il frontman della band americana, Dave Grohl, ha ironizzato con i suoi fan: “Volevo dirvi… Non volete subire l’ira di Taylor Swift… Noi dovremmo intitolare il nostro tour ‘The Errors Tour’, non ‘The Eras Tour’, perché abbiamo alle spalle diverse ere e qualche fottuto errore. Giusto un paio… questo perché noi suoniamo davvero dal vivo. Solo per dire… Ragazzi, vi piace la cruda musica rock’n’roll dal vivo, giusto?”.