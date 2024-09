David Gilmour spunta a sorpresa al concerto della figlia in un pub e insieme duettano «Wish you were here»

Video dalla rete

È diventato virale sui social network il video del ‘cameo’ di David Gilmour dei Pink Floyd, al concerto della figlia Romany in un pub di Hove, cittadina dell’East Sussex in Inghilterra. Il video mostra David entrare nel locale facendosi strada tra la folla. Quando raggiunge il palco, la figlia è colta di sorpresa. Gilmour imbraccia la chitarra e insieme alla figlia duetta il celebre brano «Wish you were here». Il pubblico in estasi immortala l’evento più unico che raro cantando all’unisono con i due Gilmour.

