De Luca su Meloni: «A Caivano performance volgare studiata a tavolino»

Non si ferma la polemica tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni dopo il fuori onda del governatore contro la premer e l’incontro tra i due a Caivano di martedì con il saluto irriverente e ironico della premier al presidente della Regione Campania e le successive reciproche controrepliche. De Luca è tornato all’attacco nella sua consueta diretta Facebook del venerdì. «La presidente del Consiglio ha fatto tutto da sola. Nel momento in cui il presidente della Regione Campania era andato ad accoglierla e a darle il benvenuto, ha ritenuto di proporsi con una performance un po’ volgare studiata a tavolino. È stato un autogol ovviamente per la Meloni ma devo dire che si è confermata a Caivano una sensazione di inadeguatezza del nostro presidente del Consiglio. Abbiamo avuto la conferma che l’onorevole Meloni è presidente del Consiglio a sua insaputa», la stoccata del governatore, che incalza: «Per riparare l’episodio francamente penoso di Caivano, si è inventata che ha subito un attacco sessista. Ancora una volta fa tutto lei con le sue mani. Non so che film abbia visto, ma la cosa diventa francamente imbarazzante».

