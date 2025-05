De Maria filmato in Duomo: compra il biglietto e poi mette una sciarpa sul capo per nascondersi

Video dalla rete

La squadra Mobile e il Nucleo investigativo dei carabinieri, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, stanno ricostruendo le ultime ore di Emanuele De Maria. Il 35enne, che venerdì ha ucciso una collega e sabato all’alba ne ha ferito un altro, ha acquistato il biglietto per accedere alla terrazza del Duomo sabato alle 12.30, sei ore dopo l’aggressione al collega, ma con l’ingresso programmato per domenica. Forse non c’era posto per quel giorno, ma per gli inquirenti è il segnale che De Maria avesse «pianificato» la sua azione. Viene ripreso anche dalle telecamere della Cattedrale mentre sale gli scalini, con una sciarpa sul capo probabilmente per cercare di nascondere il volto: la sua foto segnaletica era già stata diffusa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA