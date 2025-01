Video dalla rete

Daniele De Rossi è il nuovo proprietario dell’Ostia Mare. Dopo la deludente parentesi alla Roma, il campione si dedica a una squadra del territorio. «Non sarò invadente, non deciderò io i calciatori da inserire. Christian Totti? Non ci avevo pensato, comunque ho sentito Francesco e so che sta bene all’Olbia…».

