Decine di carcasse di auto accatastate nelle vie: il dramma della città di Valencia

Piogge torrenziali e inondazioni a Valencia, colpita dalla Dana che da 48 ore si abbatte sulla Spagna. La città si è svegliata mercoledì 30 ottobre ricoperta di acqua e fango, le strade inesistenti, le auto trasportate per decine e decine di metri dalla furia dell’acqua e finita accatastate nelle vie più strette. Decine di persone hanno trascorso la notte in macchina, sui tetti dei negozi o intrappolate nei loro veicoli in mezzo alla strada in attesa di essere salvate.