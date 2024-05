Delirio per gli AC/DC al Campovolo di Reggio Emilia: oltre 100mila persone al concerto

Video dalla rete

Un concerto evento con fan arrivati da tutto il mondo quello degli AC/DC al Campovolo di Reggio Emilia, sabato 25 maggio per la tappa italiana del Pop Up Tour 2024. ​Oltre 100mila fan hanno cantato, ballato e omaggiato del gruppo hard rock australiano nato nel 1973. Uno spettacolo di circa due ore mezza con tutte le hit della band in programma: da “Thunderstruck” a “You shook me all Night long” e l’immancabile “Highway to Hell”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA