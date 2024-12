Delmastro ad Atreju: «Dobbiamo prendere per la pelle del cu… chi occupa le case degli anziani»

La dichiarazione

(LaPresse) «Dalla sera alla mattina ho scoperto di essere liberticida perché il ddl sicurezza sarebbe liberticida. Io più banalmente penso che noi tuteliamo l’Italia reale e normale di chi vuole i suoi diritti, vuole esercitarli, vuole lavorare, studiare e affermarsi nella vita». Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, nel corso del suo intervento ad Atreju nel panel ‘Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i ladri di case. La via italiana per garantire la proprietà privata’. «Noi vogliamo tutelare il legittimo proprietario della casa – ha aggiunto -. Sapete come funziona? Un anziano va fare una lunga degenza in ospedale e non si preoccupa della sua malattia, ma è terrorizzato all’idea di uscire di casa perché non sa se quella casa, frutto dei risparmi di una vita, sarà ancora sua. Torna a casa ma la chiave non gira più, chiama le forze dell’ordine che gli dicono ‘faccia uno sfratto, fra 6-7 anni tornerà ad essere proprietario della casa. Per il momento l’alternativa che lo Stato le affida è stare sotto a un ponte’. Ecco, noi vogliamo prenderli per la pelle del cu… quelli che occupano le case degli anziani, dargli un calcio nel sedere e rimettere immediatamente la casa nel possesso dell’anziano. È liberticida? Temo di no, ma se fosse liberticida quel ddl sono fiero di essere liberticida per tutelare l’Italia normale che fino ad oggi è stata mortificata, umiliata, accantonata e marginalizzate da una sinistra che ha in mente di difendere tutto lo scibile umano» ma che in questo caso «deve difendere non lo ius soli ma lo ius Salis, che è quello di andare a derubare gli italiani».

