Dentro il carcere degli orrori di Sednaya: «È una lotta contro il tempo per trovare i detenuti che potrebbero essere nascosti nelle celle segrete»

Video dalla rete

Le immagini dell’inviato in Siria ci portano all’interno del carcere degli orrori di Sednaya, di recente liberato dai ribelli jihadisti e al cui interno sono stati ritrovati, tra le altre ose, strumenti di tortura. Il penitenziario, alle porte di Damasco, in queste ore è preso d’assalto dai civili: «Le persone arrivano a frotte, le strade sono congestionate – spiega – È la prima volta che i civili possono guardare quest’orrore con i propri occhi». In una cella di pochi metri quadrati sono accumulati a terra gli averi dei prigionieri che erano stipati al suo interno: «Si poteva arrivare fino a 50 detenuti per ogni cella», commenta l’inviato. Le centinaia di persone che in queste ore percorrono metro per metro il penitenziario sono alla ricerca di detenuti che potrebbero essere nascosti in celle segrete: «Qualcuno afferma di averne visti nelle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso», spiega. «Sednaya è il simbolo dell’orrore del regime di Assad – conclude – Queste scene sono la degna conclusione di 50 anni di regime».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA