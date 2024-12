Dentro l’iconico hotel Baron ad Aleppo: i muri scrostati, il bar distrutto, niente arredi dove soggiornò anche Lawrence d’Arabia

Video dalla rete

Viaggio dentro l’hotel Baron: uno dei luoghi iconici di Aleppo, in Siria. Aperto nel 1911 e chiuso all’inizio della rivoluzione, è un luogo iconico dove passarono generazioni di turisti e soggiornò anche Lawrence d’Arabia, Winston Churchill, Re Faruq, Kemal Ataturk. ​Oggi l’hotel è chiuso dal 2011, come racconta l’inviato del Corriere della Sera, ma è possibile visitarlo grazie ad una signora che apre le sue porte ai giornalisti. ​Le stanze del’hotel sono svuotate di tutti i mobili storici damasceni, le scale sono danneggiate, in parte cadute: ha subito i danni del terremoto e delle bombe dell’esercito nel 2015. ​Nel bar restano vecchie bottiglie, un grammofono con i dischi, poltrone sgualcite e impolverate.

