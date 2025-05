Denzel Washington contro un fotografo sul red carpet a Cannes, si divincola e punta il dito: «Smettila!»

Video dalla rete

Battibecco tra Denzel Washington e un fotografo sul red carpet del Festival del cinema di Cannes ( dove ha ricevuto, a sorpresa, la palma d’oro d’onore ): l’attore ha reagito in modo duro quando un fotoreporter l’ha tirato per un braccio cercando di avvicinarlo. Denzel Washington si è divincolato con un gesto brusco e ha puntato il dito contro di lui: «Smettila!», ha detto. A quanto pare, a causa di questo alterco l’attore ha saltato la conferenza stampa del film di Spike Lee «Highest 2 Lowest» in cui interpreta la parte di ‘David King’. La pellicola reinterpreta in chiave noir il film del 1963 «Anatomia di un rapimento» di Akira Kurosawa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA